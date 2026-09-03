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Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Tribunal citó a Coquimbo Unido por escandalosos incidentes con Huachipato

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "piratas" deberán comparecer vía telemática.

Tribunal citó a Coquimbo Unido por escandalosos incidentes con Huachipato
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La ANFP confirmó la citación a Coquimbo Unido para comparecer ante su Tribunal de Disciplina por los graves incidentes con pirotecnia que suspendieron su partido con Huachipato.

Los "piratas" deberán hacerse presentes en la audiencia del martes 8 de septiembre, vía telemática, ante la denuncia hecha por el árbitro Nicolás Gamboa tras la cancelación del duelo en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

Cabe recordar que al minuto 68 del mencionado duelo, barristas coquimbanos lanzaron bombas de ruido con la intención de conmemorar el aniversario de su club, pero fueron apuntadas a la cancha y cayeron en la ubicación del arquero huachipatino Christian Bravo, quien sufrió un trauma acústico.

Los 22 minutos restantes del partido se reanudarán, por orden de la ANFP, en el campo neutral del Municipal de La Cisterna el miércoles 16 de septiembre a las 18:00 horas.

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