Tabilo se impuso a Popyrin en un duro partido y pasó a la tercera ronda del US Open

El tenista chileno Alejandro Tabilo (28° ATP) se instaló en la tercera etapa del US Open 2026, gracias a una trabajada victoria ante el australiano Alexei Popyrin (130°) en cuatro sets.

La primera raqueta nacional se impuso con marcador de 2-6, 7-6(4), 7-6(3) y 6-2, en tres horas y 22 minutos de juego en el Court 7 del "Billie Jean King" National Tennis Center.

El partido comenzó con un revés para Tabilo, pues el exnúmero 19 del mundo asestó dos quiebres en momentos clave para llevarse el primer set con cómoda ventaja.

Luego la contienda se equiparó con dos mangas seguidas sin rompimientos. Pese a lo duro del juego, con momentos de protagonismo para cada uno, "Jano" logró imponerse en ambos tie-breaks para llegar encendido al cuarto set.

El cuarto capítulo contó con un Tabilo sólido que descolocó a Popyrin. La exigencia del partido también golpeó al oceánico, quien pidió un tiempo fuera médico cuando estaba 4-1 abajo.

Aunque Popyrin luchó en el último game para prolongar el encuentro, el chileno respondió para cerrar el encuentro y celebrar junto a sus cercanos con un abrazo al borde de la tribuna.

Ahora Tabilo debe esperar a su rival, con la posibilidad de cruzarse con un Top 3: Enfrentará al ganador entre el alemán Alexander Zverev (2°) y el francés Quentin Halys (52°); en un duelo que cerrará la jornada de este jueves en la cancha principal.