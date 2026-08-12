Vadalá y su gol a Platense: Sirvió para dejarnos bien parados para la vuelta

Guido Vadalá, autor del gol que dio el empate 1-1 a Coquimbo Unido ante Platense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, destacó resultado obtenido fuera de casa, pensando en la definición de la serie en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

"Contento porque el gol sirvió para el empate y para dejarnos bien parados para la vuelta. Sabemos que Platense es un equipo jodido, que de local se hace fuerte", declaró el delantero.

Seguido a ello, el exjugador de Boca Juniors precisó: "Fue un partido trabado, pero el penal que atajó el 'Mono' nos dio un gran ánimo para salir a buscarlo".

Finalmente, agradeció a la gente del cuadro "pirata" que dijo presente en el Estadio Ciudad de "Vicente López": "Fueron días duros allá, hay gente que la pasó muy mal, pero así y todo hicieron un esfuerzo de venir. Están re locos la verdad, se llenó la tribuna y eso nos da fuerza para jugar dentro de la cancha".