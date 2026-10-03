Bruno Fernandes: Cristiano siempre será el mayor ícono de nuestra selección

El mediocampista Bruno Fernandes pidió este sábado que Portugal "no se divida" por la polémica en torno al abandono de la selección por parte de Cristiano Ronaldo y defendió que el asunto se trate "a puerta cerrada".

"Pido que el país no se divida, que no tome partido, que viva todo esto como un todo y que respete y acepte a todas las partes", declaró Fernandes en una rueda de prensa celebrada en el Estadio do Dragão, donde Portugal se enfrentará este domingo a Noruega en la Liga de las Naciones.

Fernandes, jugador de Manchester United, reveló que habló con Cristiano tras la salida del capitán por desacuerdos internos y que le dijo que "pase lo que pase, él nunca dejará de ser el mayor símbolo" de la selección, del fútbol luso y del país "por todo lo que ha hecho, no solo en Portugal, sino en todo el mundo".

"Cris siempre será el mayor icono de nuestra selección y del fútbol mundial, y se merece el respeto de todos los portugueses, independientemente de a quién le guste más o menos", señaló el volante portugués.

"Creo que lo más importante ahora es dejar de crear divisiones; la selección es una sola y siempre seguirá siéndolo, independientemente de todos los ruidos que puedan venir de fuera, y creo que todas las casas deben resolver sus asuntos a puerta cerrada", añadió.