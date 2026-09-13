Cristiano Ronaldo estalló ante canticos provocadores sobre el fallecido Diogo Jota

Cristiano Ronaldo alzó la voz con dureza este fin de semana en el fútbol de Arabia Saudita para condenar el actuar de los fanáticos de Al Taawoun, quienes durante la contundente caída por 0-6 ante Al Hilal provocaron al volante luso Rúben Neves coreando despectivamente el nombre de Diogo Jota.

El capitán de Al Nassr y referente de la selección portuguesa utilizó sus redes sociales para manifestar su absoluta indignación y solicitar castigos ejemplares por parte de las autoridades del certamen.

"La liga tiene que tomar medidas y sancionar este tipo de comportamiento. Esto ya no es fútbol, y tiene que haber límites. Las personas que se comportan así no deberían volver a entrar nunca más en un estadio", sentenció 'CR7' en una publicación de LiveModeTV Portugal en Instagram.

El propio Rúben Neves evidenció sobre el césped su impotencia y molestia ante los cánticos de la parcialidad rival, descargando su furia tras el pitazo final.

"Solo espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho... Dios los ha visto", expresó consternado el mediocampista de Al Hilal.