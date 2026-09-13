Te Deum Evangélico pidió un Estado de "cajas de cristal"

Este domingo se realizó el primer Servicio Nacional de Acción de Gracias -conocido como Te Deum Evangélico- durante la Administración del Presidente José Antonio Kast, instancia en que las iglesias pusieron el foco en la crisis económica, la delincuencia y la necesidad de realizar auditorías al Estado.

El obispo Héctor Cancino del Valle, alto representante protocolar de las iglesias evangélicas, fue el encargado de entregar el discurso principal de la ceremonia, en el que apuntó a recuperar la confianza en las instituciones estatales.

"Pasar del descrédito a la confianza institucional exige una política implacable de transparencia y probidad. Las instituciones del Estado deben ser cajas de cristal, donde cada peso público se administre con pulcritud y eficacia técnica", expresó el religioso en la Catedral Evangélica de Estación Central.

No obstante, matizó que "la confianza no se recupera con leyes de auditoría. Requiere la activación de la reserva moral de la nación, aquí es donde el liderazgo eclesiástico cumple un rol insustituible. Las iglesias y comunidades de fe están llamadas a inyectar en el corazón de la sociedad civil, los valores de la honestidad, el amor al prójimo, el valor de la palabra y el respeto a la verdad".

Primer Te Deum de Kast: "Estamos trabajando para sacar adelante la nación"

Alrededor de las 11:00 de la mañana llegó el Presidente José Antonio Kast al recinto ecleasiástico para participar de la ceremonia, donde fue consultado respecto a si coincidía con el diagnóstico entregado por el obispo.

"Nosotros hoy día, como se señaló, pasamos por un momento duro, pero tenemos que salir adelante juntos. El llamado a la esperanza es lo que más recojo, a reencontrarnos y a reconstruir nuestra nación más allá de las dificultades en temas de seguridad, de empleo y de vivienda", resaltó el Mandatario.

"Hemos pasado por momentos duros de catástrofes, pero ahí estamos todos juntos trabajando para sacar adelante la nación", enfatizó.

La ceremonia también contó con la asistencia de distintos personeros de Gobierno como el ministro de Seguridad, Martín Arrau, su par de Vivienda, Iván Poduje, y la titular de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, la única secretaria de Estado evangélica.

También estuvieron presentes subsecretarios, altos mandos de las Fuerzas Armadas, los vicepresidentes de la Cámara y el Senado, Ximena Osandón (RN) e Iván Moreira (UDI), respectivamente, y la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.