Cámara pide al Gobierno crear una red de salud veterinaria con acceso gratuito

La Cámara de Diputados solicitó al Presidente José Antonio Kast evaluar la creación de un Sistema Nacional de Salud Veterinaria, destinado a ampliar el acceso a prestaciones, reducir sus costos y fortalecer las políticas de bienestar animal y tenencia responsable.

La petición está contenida en la resolución 61, presentada por la diputada y vicepresidenta de la Corporación, Ximena Ossandón, y aprobada por 92 votos a favor, 37 en contra y siete abstenciones.

El documento pide al Mandatario instruir a los ministerios de Salud y Agricultura, en coordinación con los organismos competentes, la elaboración de un estudio técnico integral y la posterior presentación de un proyecto de ley.

La iniciativa propone que el sistema se materialice mediante una Central Nacional de Salud Veterinaria, denominada CENAVET Chile, y que se articule con municipalidades, universidades, organizaciones de la sociedad civil y prestadores privados.

Acceso gratuito y atención con copago

Entre sus principales componentes se plantea la compra centralizada de medicamentos e insumos veterinarios, con el propósito de generar economías de escala, reducir los costos y asegurar estándares mínimos de calidad.

También se propone una distribución de estos recursos con criterios de equidad territorial, priorizando a las comunas con mayores niveles de vulnerabilidad y menor acceso a servicios veterinarios.

La resolución solicita contemplar prestaciones básicas gratuitas para los sectores vulnerables, de acuerdo con criterios socioeconómicos objetivos, y un sistema subsidiado, mediante copago o financiamiento compartido, para los sectores medios.

Para el resto de la población se plantea establecer convenios y otros mecanismos que permitan ampliar la cobertura. Actualmente existen iniciativas comunales, como centros veterinarios municipales que entregan atención gratuita, pero la propuesta busca articular una red con alcance nacional.

Operativos y prevención del abandono

La iniciativa considera además la realización de operativos veterinarios periódicos en los territorios, especialmente en sectores vulnerables, para acercar las prestaciones básicas a la población.

El sistema también debería incluir el control y prevención de enfermedades zoonóticas, programas sistemáticos de esterilización, educación comunitaria y políticas destinadas a prevenir el abandono.

Estas medidas buscarían facilitar el cumplimiento de la Ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. En distintas comunas ya se han desarrollado operativos gratuitos de esterilización de perros y gatos.

Según los fundamentos de la resolución, actualmente el acceso a estas atenciones se encuentra fragmentado y condicionado por factores económicos y territoriales, mientras las iniciativas existentes presentan distintos niveles de desarrollo dependiendo de cada comuna.

La solicitud fue una de las seis resoluciones aprobadas durante la semana legislativa y remitidas al Ejecutivo. Su aprobación no crea directamente el sistema, sino que pide al Gobierno realizar los estudios correspondientes y presentar posteriormente un proyecto de ley.