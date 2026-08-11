Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contrajeron matrimonio este martes, en una ceremonia íntima que puso fin a una larga espera luego de casi una década de relación.

La pareja confirmó la noticia a través de Instagram con una fotografía en la que aparecen sus manos luciendo las alianzas de matrimonio, acompañada únicamente por el mensaje "C ❤️ G".

La boda generó numerosas especulaciones durante las últimas semanas. Incluso cientos de seguidores llegaron el pasado sábado hasta la catedral de Funchal, en Madeira, ante los rumores de que la ceremonia se realizaría en la ciudad natal del delantero portugués.

Cristiano y Georgina habían anunciado su compromiso hace exactamente un año, después de varios años juntos y de formar una familia. Finalmente, el matrimonio se celebró en Cascais y ambos hicieron pública la noticia mediante sus cuentas en redes sociales.