Curicó Unido sufrió resta de puntos y se complicó en la Liga de Ascenso

Curicó Unido fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP con la resta de tres puntos tras no cumplir con la cuota de minutos sub 21 durante la primera rueda de la Liga de Ascenso.

El fallo se dio a conocer este martes, tras detectar que el elenco "tortero" disputó 909 de los 945 minutos con futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2005, según señalan las bases del campeonato.

La medida complicó al cuadro albirrojo, ya que marchaba en el 12° lugar de la categoría de plata con 18 puntos, retrocediendo al 14° puesto con 15 unidades tras la sanción, alejándose de los puestos de playoffs del torneo.

Tras la noticia, Curicó Unido anunció que apelará al castigo ante la Segunda Sala del Tribunal "esperando que se la medida se revierta como ha sido en otras ocasiones de instancias similares".

Pese a esto, el club aseguró que "redoblaremos nuestros esfuerzos para evitar que hechos al límite como este vuelvan a ocurrir".