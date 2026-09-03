[VIDEO] David Pizarro anotó un golazo en duelo de leyendas y bailó cueca con Franck Ribery

El exfutbolista chileno David Pizarro demostró que su calidad sigue intacta al anotar un golazo en un duelo de leyendas, en el marco de los 100 años del club italiano Fiorentina. Además, en su festejo, bailó cueca, como en sus mejores tiempos, y lo hizo acompañado por el francés Franck Ribery.

Pizarro jugó en el equipo de las estrellas de Fiorentina ante un combinado de leyendas del "Calcio", y se lució con un derechazo al ángulo, de primera desde fuera del área.

El "Fantasista" celebró con los más de 20 mil hinchas que fueron al Estadio "Artemio Franchi" en Florencia, y cuando Ribery llegó a su lado, el francés hizo el gesto del pañuelo de la cueca, y festejó con el chileno con el mismo baile que popularizó "PEK" cada vez que anotaba goles en el fútbol italiano.

Revisa el golazo de Pizarro y el festejo con Ribery: