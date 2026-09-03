A confesión de parte, PPD instó a Bachelet a reevaluar su postulación a la ONU

El diputado y timonel del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, exhortó este jueves a la expresidenta Michelle Bachelet, a su equipo y a los gobiernos de México y Brasil a evaluar las posibilidades reales de su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El pronunciamiento se da luego de que la dos veces Mandataria (2006-2010, 2014-2018) reconociera públicamente esta mañana, durante un seminario en la Universidad Diego Portales, que ya no encabezará el organismo internacional.

"Sé que no voy a ser secretaria general", admitió la exjefa de Estado.

Frente a la baja de respaldos en las votaciones informales (straw polls) del Consejo de Seguridad y los efectos de la negativa del Gobierno del Presidente José Antonio Kast a otorgarle el patrocinio oficial de Chile, Soto instó a transparentar la viabilidad del proyecto.

"Yo llamo a la expresidenta Michelle Bachelet a que, en conjunto con su equipo y con los dos países que la han respaldado y a quienes agradecemos —México y Brasil—, revalúen sus efectivas opciones para liderar la ONU", planteó el parlamentario.

"Si llegado el momento determinan que (la candidatura) es cuesta arriba, que es derechamente inviable, para cuidar su liderazgo por supuesto que vamos a respaldar la decisión que ella, en conjunto con México y Brasil, tome de dar un paso al costado y en Chile la vamos a estar recibiendo con mucho cariño, con mucho apoyo", sostuvo el líder del PPD.

Por su parte, la exministra vocera de Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), Camila Vallejo, afirmó que el retiro del patrocinio por parte del Ejecutivo "fue un factor muy gravitante".

"Estas definiciones no pasan por requerir la aprobación de una fuerza opositora, sino entender que hay decisiones de Estado que, independientemente de las diferencias políticas, se tienen que respaldar. Creo que es más una pregunta que tenemos que hacerle al actual Presidente de la República: por qué hubo falta de voluntad finalmente, ya nombrada, de poder respaldarla como Jefe de Estado", aseveró la militante del Partido Comunista.

Moreira responsabiliza a Brasil y México

En contraste, desde el oficialismo descartaron responsabilidades del Palacio de La Moneda. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), redirigió los cuestionamientos hacia la gestión diplomática de las naciones que promovieron la candidatura en la región.

"El Presidente Kast tomó una decisión en torno al apoyo a la candidatura de la presidenta Bachelet y nosotros tenemos que respetarla. Sin embargo, a la hora de buscar culpables, no nos olvidemos que dos potencias de la diplomacia latinoamericana, como son México y Brasil, la apoyaron. Si hay alguna responsabilidad, ellos la tienen", argumentó el legislador.