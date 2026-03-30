Cristián Suárez lamentó el momento de D. Concepción: "Es complicado perder siempre, cuesta ganar"

Tras la derrota en la agonía de Deportes Concepción frente a Coquimbo Unido, por la tercera fehca de la Copa de la Liga, el experimentado defensa lila, Cristián Suárez lamentó el complejo momento que atraviesa el cuadro penquista.

"Es complicado cuando siempre se viene perdiendo, cuesta ganar. Es difícil, pero confiamos en el grupo. Tenemos grandes jugadores de mucha experiencia y los que vienen de más abajo. Estamos en buen camino, aunque no se han dado los resultados", expresó el zaguero en TNT Sports.

"Fueron detalles. Hemos venido con eso y perdiendo los partidos. Hay que seguir trabajando con el nuevo cuerpo técnico. Hoy se probaron muchos jugadores. Preparándonos para el campeonato, que es lo que nos interesa, tratar de llegar bien al partido con Colo Colo y mantener la categoría, añadió.

En esa línea, Suárez valoró el desempeño del equipo en ciertos pasajes del encuentro ante los piratas. "Estamos en búsqueda de eso. Los detalles marcaron la diferencia. Creo que en el primer tiempo se hizo un partido inteligente. Tuvimos el balón. Coquimbo es un equipo con una base importante, que sabe a lo que juega. Nosotros tratamos de plantarnos en la cancha de ellos", comentó.

El próximo encuentro del "león de Collao" será ante Colo Colo el domingo 5 de abril a las 15:30 horas (18:30 GMT) en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", por la octava fecha de la Liga de Primera.