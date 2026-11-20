Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción, desmintió públicamente las declaraciones del técnico Fernando Díaz sobre una inminente partida del club y aclaró que la dirigencia mantiene conversaciones abiertas con el cuerpo técnico.

La controversia se originó tras los dichos de "Nano", quien instaló la incertidumbre al asegurar: "Queda poco y estoy concentrado en terminar el año como corresponde. Quedando dos semanas asumo que es difícil (renovar). No hablo de lo que me gustaría, estoy muy concentrado en terminar el año".

Frente a este escenario, el timonel del cuadro penquista salió al paso diciendo: "La dirección deportiva ha mantenido conversaciones con Fernando Díaz, como parte del análisis habitual que realiza la institución respecto a su planificación y proyección deportiva".

"Existe una evaluación de distintos escenarios, pero actualmente no hay decisiones definitivas que comunicar. Nuestra principal prioridad es cerrar de la mejor manera la temporada 2026, donde tenemos tres fechas por disputar y la posibilidad de alcanzar una clasificación internacional", cerró Livingstone.

Deportes Concepción, ubicado en el octavo lugar de la tabla con 38 unidades, visitará a Huachipato este domingo 22 de noviembre a las 12:00 horas (15:00 GMT) en Talcahuano por la fecha 28 de la Liga de Primera.