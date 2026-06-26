Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago18.8°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

Deportes Concepción anunció el fichaje de Fernando "Chapa" Martínez

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El experimentado volante paraguayo llega con la misión de ayudar a alejarse definitivamente del descenso.

Deportes Concepción anunció el fichaje de Fernando
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En la búsqueda de fortalecer su plantel de cara a la segunda rueda y alejarse del descenso en la Liga de Primera, este viernes Deportes Concepción oficializó al mediocampista paraguayo Fernando Martínez Rojas.

El "Chapa", como es apodado, se formó en Olimpia y cuenta con un extenso recorrido que incluye pasos por Sarmiento de Argentina o Athletic Club de la Segunda División en Brasil.

En esta ocasión, el volante de 32 años llega procedente de Rubio Ñu de la Primera División paraguaya, sumándose a la institución "lila" por todo lo que resta de la campaña.

Durante su último club, Martínez disputó alrededor de 20 partidos y registró un gol junto a una asistencia.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada