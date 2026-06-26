Deportes Concepción anunció el fichaje de Fernando "Chapa" Martínez

En la búsqueda de fortalecer su plantel de cara a la segunda rueda y alejarse del descenso en la Liga de Primera, este viernes Deportes Concepción oficializó al mediocampista paraguayo Fernando Martínez Rojas.

El "Chapa", como es apodado, se formó en Olimpia y cuenta con un extenso recorrido que incluye pasos por Sarmiento de Argentina o Athletic Club de la Segunda División en Brasil.

En esta ocasión, el volante de 32 años llega procedente de Rubio Ñu de la Primera División paraguaya, sumándose a la institución "lila" por todo lo que resta de la campaña.

Durante su último club, Martínez disputó alrededor de 20 partidos y registró un gol junto a una asistencia.