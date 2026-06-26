Petro acusó "soberbia" de Kast tras polémico intercambio con niño en Villarrica

El polémico video del Presidente José Antonio Kast discutiendo con una mujer y dirigiéndose a su hijo menor de edad durante una actividad en Villarrica, en la Región de La Araucanía, generó críticas tanto en el país como en el extranjero.

El hecho ocurrió este jueves en el ingreso al Centro Cultural Liquen, donde el Mandatario se acercó a saludar a un grupo de personas que estaba junto a una reja. En ese momento, una mujer que se encontraba con su hijo lo increpó llamándolo "nazi" y rechazó darle la mano.

Kast reaccionó hablándole directamente al menor: "Lo siento por usted, joven. Ánimo, fuerza y fe; nunca se deje intimidar, que su mamá no lo use a usted", le dijo.

El registro fue comentado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien cuestionó el actuar del Jefe de Estado chileno. "Esta forma de gobernar es de una línea que se quiere que domine toda América Latina. Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos", escribió en X.

En el plano local, la excandidata presidencial Jeannette Jara también criticó al Mandatario: "cuando se ejerce un cargo de una alta magistratura, hay que estar a la altura del trato con la ciudadanía adecuadamente"

"Creo que ayer el presidente Kast dio cuenta de lo que es: una persona prepotente que se encarga de ponerse a discutir con un menor de edad. No me parece", añadió.

Desde el Gobierno, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que en las salidas a terreno "hay gente que se le acerca para manifestarle su apoyo, como también hay gente que se le acerca para manifestarle su rechazo".

"Eso siempre tiene que ser en el ámbito del respeto", afirmó el secretario de Estado.

Tras el incidente, personal de la escolta presidencial retiró a la manifestante del lugar, mientras que el Gobierno Regional informó que fue sometida a un control de identidad.