Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago19.1°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La masiva despedida al niño asesinado en encerrona

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Centenares de personas llegaron al funeral del niño de 12 años Alejandro Águila, quien fue asesinado en una encerrona el pasado martes en San Bernardo, cuando no pudo bajar del auto que estaba siendo robado y fue arrastrado por kilómetros por la banda de delincuentes que ahora está en prisión preventiva.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados