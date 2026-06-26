La masiva despedida al niño asesinado en encerrona
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La masiva despedida al niño asesinado en encerrona
Centenares de personas llegaron al funeral del niño de 12 años Alejandro Águila, quien fue asesinado en una encerrona el pasado martes en San Bernardo, cuando no pudo bajar del auto que estaba siendo robado y fue arrastrado por kilómetros por la banda de delincuentes que ahora está en prisión preventiva.
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