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Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

Deportes Concepción oficializó la salida de Walter Lemma

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club comunicó que el entrenador y su cuerpo técnico dejaron la institución de mutuo acuerdo.

Deportes Concepción oficializó la salida de Walter Lemma
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Deportes Concepción informó este martes que Walter Lemma dejó de ser el entrenador del primer equipo, luego de alcanzar un acuerdo con la institución para poner fin a su ciclo.

"Deportes Concepción informa a sus hinchas y comunidad en general que, de mutuo acuerdo, Walter Lemma y su cuerpo técnico han dejado de pertenecer a nuestra institución", señaló el club en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La institución penquista también agradeció "el profesionalismo, compromiso y dedicación" entregados por Lemma y su staff durante su permanencia en el club.

Concepción marcha colista en la Liga de Primera con 8 unidades tras 12 fechas. Su próximo rival es Huachipato el domingo 24 de mayo a las 12:30 horas.

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