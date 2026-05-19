Deportes Concepción oficializó la salida de Walter Lemma

Deportes Concepción informó este martes que Walter Lemma dejó de ser el entrenador del primer equipo, luego de alcanzar un acuerdo con la institución para poner fin a su ciclo.

"Deportes Concepción informa a sus hinchas y comunidad en general que, de mutuo acuerdo, Walter Lemma y su cuerpo técnico han dejado de pertenecer a nuestra institución", señaló el club en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La institución penquista también agradeció "el profesionalismo, compromiso y dedicación" entregados por Lemma y su staff durante su permanencia en el club.

Concepción marcha colista en la Liga de Primera con 8 unidades tras 12 fechas. Su próximo rival es Huachipato el domingo 24 de mayo a las 12:30 horas.