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Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

Arturo Vidal devolvió millonario monto tras declarar ante la PDI

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador de Colo Colo compareció como testigo en una investigación por apropiación indebida de dinero desde una casa de cambio.

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Arturo Vidal devolvió 35 millones de pesos luego de declarar como testigo ante la Policía de Investigaciones en el marco de una investigación por apropiación indebida de dinero desde una casa de cambio ubicada en calle Agustinas, en Santiago Centro.

Según informó Chilevisión, el caso se originó a comienzos de enero de 2026, cuando el dueño del local advirtió que las cuentas no calzaban y que desde una caja fuerte se habían retirado distintas sumas en pesos chilenos, dólares y euros, por un total cercano a los 50 millones de pesos.

De acuerdo con la declaración del jefe del local, identificado como Ignacio y señalado como cercano al futbolista, los dineros fueron retirados en diferentes oportunidades sin informar a la jefatura ni registrar los movimientos, y luego fueron entregados a Vidal en su domicilio particular de Colina.

El jugador de Colo Colo concurrió el lunes a una unidad policial para entregar su versión en calidad de testigo, no como imputado.

Tras conocerse públicamente el caso, se informó de un documento a nombre de Vidal por el pago de 35 millones de pesos, parte del monto investigado.

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