Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

Fernando Díaz se convirtió en nuevo DT de Deportes Concepción

Autor: Redacción Cooperativa

"Nano" estará acompañado por Gerardo Reinoso y Carlos Roque en el cuerpo técnico.

Deportes Concepción anunció este lunes a Fernando Díaz como nuevo entrenador para la temporada 2026.

"Nano" Díaz estará acompañado por Gerardo Reinoso como ayudante técnico y Carlos Roque como preparador físico en el "León de Collao".

Díaz, de 64 años, llega al cuadro lila después de ocho meses sin entrenar, tras su salida de Deportes Iquique en octubre de 2025.

Además, "Nano" es el tercer técnico del club en lo que va del año, tras las irregulares salidas de Juan Cruz Real y Leonardo Ramos.

Deportes Concepción está en el penúltimo lugar de la tabla de la Liga de Primera, con 11 puntos en 13 fechas disputadas; y en la próxima jornada enfrentará a Universidad de Chile, el sábado 30 de mayo, a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Nacional.

