Hasta con zapateo: Joaquín Larrivey se lució como huaso

Con la llegada de septiembre se agudizó la cuenta regresiva para las Fiestas Patrias y Deportes Concepción no se quedó atrás, con Joaquín Larrivey siendo la cara del equipo para recibir este mes.

El delantero, nacionalizado chileno, se puso un sombrero de huaso y una manta de los colores del el club para invitar a la fanaticada lila al duelo contra Audax Italiano de este viernes en el "Ester Roa", a las 20:30 horas para abrir la fecha 22 de la Liga de Primera.

Larrivey incluso se animó con un curioso zapateo de cueca, mientras enarbolaba un pañuelo lila con el escudo del "Conce".