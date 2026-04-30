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Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

Leonardo Valencia negó rumor de contactos con otro club para dejar Concepción: "Tengo contrato"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El futbolista lila fue ligado a un exequipo donde es alzó como figura.

Leonardo Valencia negó rumor de contactos con otro club para dejar Concepción:
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Ante el duro presente de Deportes Concepción, se levantó una versión que apuntaba a supuestas negociaciones de Leonardo Valencia para partir al cierre de la primera rueda, pero el propio volante se encargó de desmentir aquel reporte.

Según la página partidaria Tanoticias, Audax Italiano habría iniciado contactos para el regreso del mediocampista ofensivo, que en la campaña 2025 fue una de sus grandes figuras.

Luego de extenderse aquello, Valencia utilizó su cuenta de Instagram para echar por tierra el rumor: "Quiero aclarar que ningún club me ha llamado. Tengo contrato hasta fin de año en Deportes Concepción".

"Sé el momento que está pasando la institución. Sigo trabajando para recuperar mi nivel y aportar mi granito de arena para salir de la zona que estamos", añadió.

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