"Nano" Díaz abordó el tenso cruce que tuvo con Nelson Sepúlveda: "Está claro lo que va a pasar"

Fernando Díaz, técnico de Deportes Concepción, abordó el tenso encontrón que tuvo con el jugador Nelson Sepúlveda tras cambiarlo antes del final del primer tiempo, criticando la actitud del jugador y señalando que "está claro lo que va a pasar".

Al ser consultado por TNT Sports sobre el cruce, "Nano" Díaz fue enfático al señalar que fue un momento "pésimo. Yo estoy molesto y está claro lo que va a pasar".

Díaz evitó precisar y reiteró: "Tiene que pasar lo que tiene que pasar", y dejó en duda si seguirá contando con el jugador en el futuro: "No lo sé, ahí lo vamos a ver".

"No comparto que los jugadores que salen caliente pueden hacer lo que quieran, hay educación y hay un respeto por las autoridades siempre, y eso todos los jugadores lo saben", explicó Díaz.

Finalmente, señaló que nunca había vivido un momento así en su carrera: "Por lo mismo sé lo que va a pasar. Son situaciones incomprensibles, que no deben pasar nunca".

La tensa discusión entre Díaz y Sepúlveda ocurrió antes del descanso, cuando el entrenador realizó un cambio en el minuto 41, provocando la furia del jugador, quien le dijo "de todo" al DT, teniendo que ser calmado por sus propios compañeros.