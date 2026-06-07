Nelson Sepúlveda ofreció disculpas a Fernando Díaz: Reaccioné de una forma que no corresponde

Nelson Sepúlveda, volante de Deportes Concepción, ofreció sus disculpas al técnico Fernando Díaz y a sus compañeros por el tenso cruce que tuvo con el entrenador en la noche del viernes, cuando fue reemplazado en el minuto 42 del partido con Coquimbo Unido.

"Quiero expresar mis sinceras disculpas a mi entrenador Fernando Díaz y su cuerpo técnico, a mis compañeros, a los hinchas, a los trabajadores del club y a los dirigentes de Deportes Concepción por la situación ocurrida durante el partido frente a Coquimbo Unido (...)", publicó el jugador en sus redes sociales.

"Como futbolista profesional, vivo cada encuentro con enorme intensidad y compromiso. En un momento de frustración deportiva reaccioné de una forma que no es la que corresponde", agregó el jugador.

Finalmente, Sepúlveda aseguró que intentará recuperar la confianza de todos los estamentos del club.

"Seguiré trabajando con humildad y dedicación para aportar al equipo y retribuir la confianza de quienes siempre nos apoyan", sentenció.

Deportes Concepción volverá a jugará el domingo 14 de junio ante Deportes Limache, a las 12:30 horas (16:30 GMT) en Collao, en la última fecha de la primera rueda de la Liga.