Deportes Iquique lamentó el fallecimiento de la madre de Edson Puch

Deportes Iquique comunicó este jueves el fallecimiento de Blanca Cortez Vega, madre del futbolista Edson Puch, y envió sus condolencias al histórico jugador del conjunto nortino y a su familia.

"Como club, enviamos nuestras más sinceras condolencias a Edson, su familia y seres queridos, acompañándolos con cariño y respeto en este doloroso momento", expresó la institución en un comunicado publicado durante la jornada.

Puch, uno de los principales referentes de la historia reciente de Deportes Iquique, también tuvo una destacada trayectoria con la selección chilena y formó parte del plantel que conquistó la Copa América Centenario 2016, torneo en que Chile derrotó a Argentina en la final mediante lanzamientos penales.

"Les deseamos mucha fuerza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Estamos contigo, Edson", cerró el elenco de los "Dragones Celestes".