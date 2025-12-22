Deportes Limache anunció el fichaje de Ramón Martínez como su primer refuerzo

Tras sembrar la duda a través de redes sociales, Deportes Limache anunció al volante paraguayo Ramón Martínez como su primer fichaje de cara a la próxima temporada, tras su etapa en el fútbol brasileño.

"El CM se encontró con algunas cosas nuevas en la oficina. Como pueden ver, los dueños de esas cosas son uno paraguayo y el otro chileno", partieron publicando los limachinos sin dar a conocer nombres.

Asimismo, unos minutos más tarde los "tomateros" anunciaron que "El mediocampista paraguayo Ramón Martínez se convierte en el primer fichaje de Deportes Limache para la temporada 2026. Martínez, quien fue seleccionado paraguayo y jugador de Olimpia, llega procedente de Paysandu de Brasil para potenciar el medio campo limachino".

Mientras que no han dado mayor información del jugador nacional que se sumará a las filas del equipo dirigido por Víctor Rivero, que ya oficializó la continuidad del experimentado defensa Alfonso Parot como pilar de la próxima campaña.

Además, cabe señalar que los "tomateros" deberán reformar la plantilla, ya que anunciaron la salida de 11 jugadores para el 2026.