Héctor Jona denunció conducta de presidente de Limache tras caída ante la UC

El árbitro Héctor Jona consignó en su informe un incidente con César Villegas, presidente de Deportes Limache, tras el triunfo 2-0 de Universidad Católica en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña" de Quillota, por la fecha 12 de la Liga de Primera.

De acuerdo al documento arbitral, el hecho ocurrió una vez terminado el encuentro, cuando el equipo referil se dirigía a camarines. "El señor César Villegas, presidente del Club Deportes Limache, quien se encontraba esperando en el túnel de acceso, lo cual no está permitido, emite comentarios fuera de contexto de forma exaltada y prepotente hacia mi persona", señaló Jona en el apartado de incidencias.

El partido terminó con victoria "cruzada" gracias a los goles de Fernando Zampedri, a los 6 minutos, y Juan Francisco Rossel, a los 38'. Además, el informe detalló que a los 35' Universidad Católica realizó una sustitución por conmoción de Zampedri.

En lo disciplinario, Deportes Limache terminó con dos jugadores expulsados. El primero fue Yerko González Santis, quien recibió roja a los 45+2' por malograr una oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se dirigía hacia la portería mediante una infracción.

La segunda expulsión fue para Gonzalo Sosa, a los 90+4', por doble amonestación. El delantero había recibido amarilla a los 85' por desaprobar con palabras o acciones y luego vio otra tarjeta por ser culpable de conducta antideportiva, lo que derivó en su salida del campo.

El informe también registró amonestaciones para Marcos Arturia, Alfonso Parot y Daniel Castro en Deportes Limache, mientras que en Universidad Católica fueron sancionados Justo Giani y Cristian Cuevas, ambos por retardar la reanudación del juego.