Presidente de Limache acusó agresión durante derrota ante Unión La Calera

El presidente de Deportes Limache, César Villegas, acusó una agresión durante la derrota de su equipo ante Unión La Calera, luego de un tenso cruce con integrantes de la banca "cementera".

El dirigente relató que el conflicto comenzó tras el gol del elenco local. "Cuando Calera hace el gol en el minuto 15, el PF que estaba sentado al lado de nosotros, Mauricio Oróstica, celebra de mala manera tirándonos agua a nosotros", señaló.

Villegas explicó que en ese momento se encontraba junto a sus hijos y que pidió respeto al integrante del cuerpo técnico rival. "Yo estaba con mis hijos y le digo que está bien celebrar, más en la posición que ellos estaban después de 12 fechas ganando. Eso fue todo", indicó.

Villegas denunció un empujón y dejó su ubicación

El presidente de Limache sostuvo que posteriormente otra persona se acercó y lo empujó. "Después se me acerca una persona que andaba con él, bien matonescamente me empuja y yo le digo que a mí no me puede estar empujando, no he hecho nada y el hálito de él se notaba que estaba pasadito", afirmó.

A raíz de la situación, Villegas aseguró que decidió trasladarse junto a sus acompañantes a una caseta para observar el resto del compromiso con mayor tranquilidad.

"Decidimos irnos a una caseta donde parecíamos sardinas viendo el partido, pero estábamos más seguros y uno no busca eso en el estadio", explicó.

Por último, el dirigente afirmó comprender la presión que atraviesa Unión La Calera por su situación deportiva, pero remarcó que eso no justifica faltas de respeto. "El año pasado conviví con el fantasma del descenso desde que comencé y lo entiendo, pero hay respeto", cerró.