Rivero y duelo ante Colo Colo: Llegamos de buena forma ante el rival más fuerte del campeonato

El entrenador de Deportes Limache, Víctor Rivero, anticipó lo que será el retorno de la Liga de Primera y el duelo ante el puntero Colo Colo en el Estadio Monumental por la fecha 16.

"Creo que llegamos de buena forma a este partido con el rival más fuerte del campeonato", explicó.

"Necesitábamos que el primer semestre terminara por las lesiones y la cantidad de partidos que tuvimos que jugar. Tuvimos un buen arranque y después sufrimos por el plantel corto que teníamos. Después entendimos que, más que reforzarnos, teníamos que aumentar el plantel. Las cinco incorporaciones llegaron con bastante tiempo de anticipación", añadió.

Además comparó cómo llegan ambos equipos en relación al debut que tuvieron en el torneo nacional: "Los dos equipos han cambiado bastante. Colo Colo logró una solidez defensiva que lo transformó en un equipo fuerte y el más regular del semestre. Nosotros perdimos ese equilibrio, lamentablemente, después de la lesión de Ramón Martínez, y por eso incorporamos jugadores para recuperarlo y volver a generar peligro".

Por último el entrenador chileno fijó las aspiraciones del cuadro tomatero en este segundo semestre: "Con la mayor de las motivaciones que nos permitan llevar a Limache a un torneo internacional", cerró.