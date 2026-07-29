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Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache

Tribunal de Disciplina citó a presidente de Limache tras su desafuero

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

César Villegas deberá comparecer de forma presencial el martes 4 de agosto.

Tribunal de Disciplina citó a presidente de Limache tras su desafuero
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El Tribunal de Disciplina de la ANFP citó al presidente de Deportes Limache, César Villegas, para la audiencia presencial del martes 4 de agosto, luego de que el Tribunal de Honor aprobara su desafuero.

El proceso surgió por la denuncia presentada por el árbitro Héctor Jona tras el partido ante Universidad Católica, disputado el 16 de mayo en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota.

Según el informe arbitral, Villegas esperó al equipo referil en el túnel de acceso a camarines, donde su presencia no estaba permitida, y se dirigió al juez de forma exaltada y prepotente.

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