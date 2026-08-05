Tribunal de la ANFP revocó duro castigo a Deportes Limache por un error en los plazos

Buenas noticias llegaron hasta la Región de Valparaíso luego de que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP decidiera revocar la severa sanción que pesaba sobre Deportes Limache, la cual le impedía inscribir nuevos jugadores en el presente mercado de pases.

El castigo original había surgido tras una denuncia de la Unidad de Control Financiero (UCF) del ente rector del fútbol chileno. Según el organismo, el elenco "cervecero" había excedido el límite del 70 por ciento de gasto permitido en la conformación de su plantel, en relación con los ingresos promedios obtenidos entre las temporadas 2023 y 2025.

Sin embargo, tras la apelación presentada por la dirigencia limachina, el tribunal de alzada dio un vuelco total al caso. El motivo para anular la sanción no pasó por una revisión del fondo financiero, sino por un estricto aspecto procedimental: la denuncia de la UCF fue ingresada fuera de plazo por un día.

A raíz de este fallo por extemporaneidad, Deportes Limache quedó completamente liberado de la causa y habilitado para reforzar su plantel.

Esta es la resolución del Tribunal

"Se Revoca la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina con fecha 26 de junio de 2026, que aplicó al Club Deportes Limache o Limachinos SADP, en su categoría fútbol masculino, la sanción consistente en la prohibición absoluta de inscribir nuevos jugadores en el registro de jugadores habilitados en el período de inscripción que se abra con posterioridad a que la presente sentencia quede ejecutoriada, ya sea que se abra en la misma temporada o en la temporada siguiente y en su lugar se deja sin efecto la antedicha prohibición".