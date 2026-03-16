Víctor Rivero y el liderato de Limache: Hicimos un partido perfecto

El técnico de Deportes Limache, Víctor Rivero, manifestó su total satisfacción tras la contundente victoria de su equipo frente a Cobresal, destacando el rendimiento de sus jugadores para sobreponerse a las condiciones geográficas y sumar un triunfo que le permite al cuadro tomatero ponerse como líder provisorio.

"Por primera vez también ganamos en la altura, a pesar de que hemos jugado solo dos veces acá. El año pasado nosotros en el último partido recién ganamos de visita en el campeonato y ahora ya ganamos, recuperando los puntos que perdimos con Everton", expresó el adiestrador, valorando el hecho de romper la mala racha como forasteros.

Respecto al desarrollo del compromiso y la decisión de modificar a algunas de sus figuras estelares para afrontar este duro duelo en el norte, Rivero fue claro en señalar que todo respondió a una estrategia que resultó a cabalidad.

"Es la satisfacción de haber hecho un partido perfecto, no solamente por concretar los cinco goles, sino por el trabajo en equipo", explicó el DT.

En esa misma línea, detalló que "hoy sí teníamos un plan de juego inicial, que era el ingreso de Arturia por Sosa y de Misa Llantén por Pinares, y los muchachos lo llevaron a la perfección, entendiendo que después necesitábamos esa claridad que te puede dar César. Los muchachos hicieron un partido muy inteligente".

Finalmente, el estratego descartó que las modificaciones pasaran por darle descanso al plantel, sino que fueron una respuesta al escenario del partido: "Aquí no hay dosificación, no nos guardamos nada, pero sí era tener un recambio para tener una frescura no solamente física, sino también táctica una vez que se empieza a sentir el desgaste".