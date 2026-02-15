Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Dirigentes

Pablo Milad recibió breve saludo de cumpleaños de Alejandro Domínguez

El presiente de la Conmebol se limitó a desear que siga el trabajo conjunto con el fútbol chileno.

Este 15 de febrero, el presidente del fútbol chileno Pablo Milad cumple 62 años y recibió un corto saludo desde los altos mandos del balompié sudamericano.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se limitó a publicar un escueto mensaje para el mandamás de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

"¡Feliz cumpleaños, querido Pablo Milad! Continuemos trabajando en conjunto por el crecimiento del fútbol chileno y sudamericano. ¡A disfrutar tu día!", fue el corto escrito del paraguayo en Instagram.

La publicación fue ilustrada con una foto de archivo de ambos, específicamente del 19 de octubre de 2025 cuando se inauguró el Centro de Alto Rendimiento "José Sulantay", con apoyo de la FIFA.

