Temporal provocó daños en los estadios de Chillán y Temuco

Los estadios de "Nelson Oyarzún" de Chillán y el "Germán Becker" de Temuco sufrieron daños por el temporal que está afectando a gran parte del país.

En redes sociales se divulgaron varios videos en donde se puede ver cómo el fuerte viento afectó la estructura de los techos de ambos recintos.



Ñublense, club que juega en Chillán, tiene programado jugar en ese recinto el domingo 26 de julio ante Palestino, en el inicio de la segunda rueda de la Liga.

Temuco, por su parte, debía jugar este fin de semana ante Cobreloa en el "Germán Becker", por la Liga de Ascenso, pero justamente fue aplazado ese compromiso debido a este sistema frontal.