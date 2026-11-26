AC Milan reaccionó de la mano de Omari Hutchinson y derrotó a Olympiakos en la Europa League
Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Omari Hutchinson lideró con un gol y dos asistencias la gran remontada de AC Milan, que venció por 2-4 a Olympiakos en Grecia, en la quinta fecha de la fase de liga de la Europa League. Los locales se adelantaron con un autogol de Mike Maignan y un tanto de Jota Silva, pero el Rossonero lo di vuelta gracias al jamaicano y las anotaciones de Alphadjo Cissé, Christian Pulisic y Diego Moreira.