Omari Hutchinson lideró con un gol y dos asistencias la gran remontada de AC Milan, que venció por 2-4 a Olympiakos en Grecia, en la quinta fecha de la fase de liga de la Europa League. Los locales se adelantaron con un autogol de Mike Maignan y un tanto de Jota Silva, pero el Rossonero lo di vuelta gracias al jamaicano y las anotaciones de Alphadjo Cissé, Christian Pulisic y Diego Moreira.

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