Betis de Pellegrini se juega ante Braga un histórico paso a las semis de la Europa League

Una cita con el destino le aguarda al Real Betis de Manuel Pellegrini este jueves, ya que a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT) recibirá a SC Braga por la revancha de los cuartos de final de la UEFA Europa League después de un 1-1 en suelo luso.

Con la inmejorable chance de avanzar a semifinales de esta competición por primera vez en su historia y sacarse la espina del subcampeonato en la Conference League, el "Ingeniero" tendrá que gestionar y revertir una dinámica reciente que lo tiene con apenas una victoria en sus últimos nueve partidos.

Con menos bajas en comparación a la ida, el técnico chileno apostará por formar con: Pau López; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez; Sofyan Amrabat, Marc Roca, Pablo Fornals; Antony, Cucho Hernández y Ez Abde.

En contraste, el Braga de Carlos Vicens llega a España diezmado por algunas lesiones, pero con la confianza de siete series internacionales que se jugaron a doble partido. Además, los pupilos del discípulo de Josep Guardiola apenas cayeron dos veces en sus últimos 18 partidos por torneos continentales.

Con todos estos antecedentes, el italiano Davide Massa se encargará de impartir justicia en un encuentro decisivo que podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.