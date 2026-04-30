Braga venció en la agonía a Friburgo y se adelantó en la serie por Europa League

SC Braga venció en la agonía por 2-1 a Friburgo en el Estadio Municipal de Braga por la ida de semifinales en la UEFA Europa League y tomó ventaja en la serie que se definirá en Alemania.

El cuadro portugués se adelantó rápidamente con un tanto de Ege Tıknaz (8'), pero ocho minutos más tarde Vincenzo Grifo marcó la igualdad para el conjunto alemán. En los minutos finales del primer tiempo, Rodrigo Zalazar (45+2') desperdició un penal.

Cuando se jugaban los minutos agregados, Mario Dorgeles (90+2') anotó el tanto de la victoria para los locales, cuando conectó en el área chica un rebote que dejó el portero Noah Atubolu.

El duelo de vuelta está programado para este jueves 7 de mayo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Europa Park Stadion.