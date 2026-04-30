Una nota suicida de Jeffrey Epstein está bajo secreto judicial, según New York Times

Una supuesta nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein permanece bajo secreto judicial hace casi siete años en un tribunal federal de Nueva York.

Según reveló este jueves el New York Times -que solicitó su desclasificación-, este escrito fue hallado en julio de 2019 por el entonces compañero de celda de Epstein, Nicholas Tartaglione, tras un incidente en el que el pederasta fue hallado inconsciente con una tela alrededor del cuello.

Epstein, procesado por tráfico y abuso sexual de menores, sobrevivió a ese episodio, pero semanas después apareció muerto en su celda, en una prisión de Manhattan.

De acuerdo con el Times, la nota incluye la frase "es hora de decir adiós" y fue entregada por Tartaglione a sus abogados.

Después, terminó siendo sellada por un juez federal en el marco de su caso penal, lo que pudo haber impedido que los investigadores la examinaran durante las pesquisas sobre la muerte de Epstein.

No figura en registros oficiales

El Departamento de Justicia aseguró al diario "no tener constancia" de ese documento, pese a haber recopilado millones de páginas relacionadas con el caso en los últimos meses.

Según el relato de Tartaglione, recogido por el Times en varias entrevistas, la nota estaba escrita en una hoja amarilla arrancada de un bloc de notas, y fue hallada dentro de un libro en la celda.

Dijo que decidió entregarla a su defensa porque podría haber sido relevante ante las versiones de Epstein, quien inicialmente lo acusó a él de haberlo atacado.

Tartaglione, condenado en 2023 a cadena perpetua por un asesinato cuádruple y que actualmente apela su sentencia, ha negado durante años haber agredido a Epstein.

La muerte de Epstein en agosto de 2019, a los 66 años, fue determinada como suicidio por las autoridades de Nueva York.

El Times subrayó que no ha podido verificar de forma independiente el contenido de la nota, y sugiere que su autenticidad ha sido analizada por expertos.

Según el diario, la existencia de la nota no figura en los informes oficiales sobre la muerte del financiero.