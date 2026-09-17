Crystal Palace debutó en Europa League con triunfo por goleada: Osorio se quedó en la banca

Este jueves, Darío Osorio fue suplente en el demoledor inicio de Crystal Palace en la Europa League, con un 4-0 sobre el club polaco Lech Poznan por la primera fecha de la fase de liga.

Las "Aguilas" abrieron el marcador al minuto 10 gracias a un insólito saque lateral de Terry Yegbe hacia el centro, dejando a Yéremy Pino solo para meterse al área y anotar.

A los 27' Chris Richards aumentó la diferencia y Jorgen Larsen liquidó tempranamente el partido con 3-0 de penal a los 34'. Incluso, el Palace tuvo un gol anulado por un fuera de juego revisado por el VAR.

El técnico Pierre Sage agotó el último cambio de Crystal Palace a los 75', dejando a Osorio sin minutos en esta oportunidad. Justamente quien entró fue Eddie Nketiah; autor del cuarto gol a los 89'.

Así, el equipo del chileno se sumó al amplio grupo de equipos que iniciaron con los tres puntos en el torneo continental. Gracias a la diferencia de gol se posicionó segundo, solo por detrás de Juventus, que aplastó 5-0 a NEC.

Este es el segundo partido al hilo de Osorio sin acción, luego de quedar fuera de la citación el fin de semana ante Ipswich Town por la Premier League. El nacional buscará otra oportunidad ante Leeds United este domingo 20 de septiembre a las 10:00 horas de Chile (13:00 GMT).