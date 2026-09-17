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Tópicos: País | Presidente Kast

Ad portas de debutar en la ONU, Kast recibió en La Moneda al embajador Judd

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Mandatario viajará la próxima semana a Nueva York para participar en la Asamblea General, que se realiza todos los años a finales de septiembre.

Desde Presidencia descartaron una cita bilateral con Trump, confirmando sólo la asistencia a una invitación colectiva extendida a los gobernantes presentes en la cumbre.

Ad portas de debutar en la ONU, Kast recibió en La Moneda al embajador Judd
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Tras su seguidilla de polémicas, la Administración Kast exigió públicamente al representante de Trump en Chile que deje de opinar sobre política interna.

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El Palacio de La Moneda fue sede este jueves de una reunión de trabajo entre el Presidente José Antonio Kast y el polémico embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

El encuentro, que se extendió por cerca de una hora y media, tuvo como eje central afinar los detalles de la visita que el Mandatario realizará la próxima semana a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Desde el Ejecutivo detallaron que la agenda presidencial en Estados Unidos se concentrará en tres pilares estratégicos: tender puentes en torno al denominado Acuerdo de Santiago, conocido formalmente como el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional; realizar gestiones para que Valparaíso sea escogida como sede de la Secretaría Técnica del Tratado de Alta Mar; y sostener diversas reuniones de alto nivel con jefes de Estado y delegaciones internacionales.

Asimismo, se confirmó que el Jefe de Estado viajará acompañado por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo.

La gestión del embajador Judd ha estado marcada por continuos roces políticos y una reciente citación a la Cancillería chilena por sus dichos que vincularon el estallido social con la izquierda.

Alcances sobre invitación de Donald Trump

Respecto a un eventual encuentro entre Kast y su homólogo estadounidense, Donald Trump, desde Presidencia aclararon que la Casa Blanca extendió una invitación general a una recepción en Nueva York dirigida a todos los mandatarios participantes.

En esa línea, enfatizaron que no se ha gestionado una reunión bilateral privada con el gobernante norteamericano.

El 81.° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se inauguró formalmente el pasado 8 de septiembre en la sede central de Nueva York, mientras que la semana de debate general de alto nivel —instancia que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo— se desarrollará entre el martes 22 y el sábado 26 de septiembre.

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