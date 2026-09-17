Ad portas de debutar en la ONU, Kast recibió en La Moneda al embajador Judd

El Palacio de La Moneda fue sede este jueves de una reunión de trabajo entre el Presidente José Antonio Kast y el polémico embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

El encuentro, que se extendió por cerca de una hora y media, tuvo como eje central afinar los detalles de la visita que el Mandatario realizará la próxima semana a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Desde el Ejecutivo detallaron que la agenda presidencial en Estados Unidos se concentrará en tres pilares estratégicos: tender puentes en torno al denominado Acuerdo de Santiago, conocido formalmente como el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional; realizar gestiones para que Valparaíso sea escogida como sede de la Secretaría Técnica del Tratado de Alta Mar; y sostener diversas reuniones de alto nivel con jefes de Estado y delegaciones internacionales.

Asimismo, se confirmó que el Jefe de Estado viajará acompañado por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo.

La gestión del embajador Judd ha estado marcada por continuos roces políticos y una reciente citación a la Cancillería chilena por sus dichos que vincularon el estallido social con la izquierda.

Alcances sobre invitación de Donald Trump

Respecto a un eventual encuentro entre Kast y su homólogo estadounidense, Donald Trump, desde Presidencia aclararon que la Casa Blanca extendió una invitación general a una recepción en Nueva York dirigida a todos los mandatarios participantes.

En esa línea, enfatizaron que no se ha gestionado una reunión bilateral privada con el gobernante norteamericano.

El 81.° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se inauguró formalmente el pasado 8 de septiembre en la sede central de Nueva York, mientras que la semana de debate general de alto nivel —instancia que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo— se desarrollará entre el martes 22 y el sábado 26 de septiembre.