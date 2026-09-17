¿Cuándo y dónde ver a La Roja Sub 20 ante Perú en los Juegos Sudamericanos 2026?

La selección chilena sub 20, dirigida por Sebastián Miranda, afrontará este viernes 18 de septiembre, justo en Fiestas Patrias, su segundo partido en los Juegos Sudamericanos Santa Fe, ante Perú.

El partido está programado para las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio "Marcelo Bielsa" y tendrá transmisión por TV abierta, en la señal de TVN.

La Roja Sub 20, representante del Team Chile, tuvo un gran debut, con un 4-1 sobre Panamá, quedando líder del Grupo A, por lo que intentará cosechar los tres puntos y acercarse a la clasificación a la siguiente fase.

En el otro partido del grupo, jugarán Colombia y Panamá en el primer turno de la jornada, a las 10:00 horas (13:00 GMT) en el mismo recinto.

Tras la fase grupal se disputarán las semifinales, instancia donde jugarán sólo los dos mejores de los Grupos A y B.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.