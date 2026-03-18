¿Cuándo y dónde ver a Midtjylland de Darío Osorio ante Nottingham Forest en la Europa League?

Midtjylland, equipo del chileno Darío Osorio, recibirá este jueves a Nottingham Forest por el partido de vuelta en los octavos de final de la Europa League.

En el encuentro de ida, disputado en Inglaterra la semana pasada, el conjunto de Osorio obtuvo un triunfo 0-1, resultado que le permite llegar con ventaja para definir la serie como local, en busca de la clasificación a los cuartos de final del certamen internacional.

¿Cuándo y dónde ver a Midtjylland frente a Nottingham Forest?

El partido se disputará este jueves 19 de marzo a las 14:45 horas (17:45 GMT), en el MCH Arena, en Herning, Dinamarca.

Podrás ver el encuentro en la transmisión de ESPN en TV Cable; y en streaming en la plataforma Disney+ Premium.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.