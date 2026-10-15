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Europa League: Crystal Palace cayó ante Olympique de Lyon con Osorio en cancha
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Autor: Redacción Cooperativa
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Este jueves Crystal Palace juega en la Europa League como visita ante Olympique de Lyon con el chileno Darío Osorio entre los convocados del cuadro inglés.
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- Olympique de Lyon 3-1 Crystal Palace, Finalizado.
1-0: 8'; Corentin Tolisso (OL), 2-0: 45+2'; Ernest Nuamah (OL), 2-1: 51'; Yeremy Pino (CRY), 3-1: 76'; Pavel Sulc (CRY), 3-2: 81'; Daichi Kamada (CRY)