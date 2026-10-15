Europa League: Crystal Palace cayó ante Olympique de Lyon con Osorio en cancha

Este jueves Crystal Palace juega en la Europa League como visita ante Olympique de Lyon con el chileno Darío Osorio entre los convocados del cuadro inglés.

Sigue el resultado en vivo y online por Cooperativa.cl:

- Olympique de Lyon 3-1 Crystal Palace, Finalizado.

1-0: 8'; Corentin Tolisso (OL), 2-0: 45+2'; Ernest Nuamah (OL), 2-1: 51'; Yeremy Pino (CRY), 3-1: 76'; Pavel Sulc (CRY), 3-2: 81'; Daichi Kamada (CRY)