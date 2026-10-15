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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Europa League: Crystal Palace visita a Olympique de Lyon con Osorio en la banca

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Este jueves Crystal Palace juega en la Europa League como visita ante Olympique de Lyon con el chileno Darío Osorio entre los convocados del cuadro inglés.

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- Olympique de Lyon 1-0 Crystal Palace, Primer tiempo.

1-0: 8'; Corentin Tolisso (OL)

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