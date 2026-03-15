La programación de la vuelta de octavos de la Europa League

Esta semana se juegan los duelos de vuelta de octavos de final de Europa League, donde Real Betis de Manuel Pellegrini tendrá que remontar la serie ante Panathinaikos, mientras que FC Midtjylland de Dario Osorio buscará sostener la ventaja obtenida en el duelo de ida ante Nottingham Forest.

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Miércoles 18 de marzo

Braga vs. Ferencvaros. 12:30 horas. Estadio Municipal de Braga

Jueves 19 de marzo