Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League
La programación de la vuelta de octavos de la Europa League
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Autor: Redacción Cooperativa
Betis de Pellegrini y Midtjylland de Osorio se juegan su pase a cuartos de final.
Betis de Pellegrini y Midtjylland de Osorio se juegan su pase a cuartos de final.
Esta semana se juegan los duelos de vuelta de octavos de final de Europa League, donde Real Betis de Manuel Pellegrini tendrá que remontar la serie ante Panathinaikos, mientras que FC Midtjylland de Dario Osorio buscará sostener la ventaja obtenida en el duelo de ida ante Nottingham Forest.
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