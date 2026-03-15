Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

La programación de la vuelta de octavos de la Europa League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Betis de Pellegrini y Midtjylland de Osorio se juegan su pase a cuartos de final.

La programación de la vuelta de octavos de la Europa League
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Esta semana se juegan los duelos de vuelta de octavos de final de Europa League, donde Real Betis de Manuel Pellegrini tendrá que remontar la serie ante Panathinaikos, mientras que FC Midtjylland de Dario Osorio buscará sostener la ventaja obtenida en el duelo de ida ante Nottingham Forest.

Revisa la programación en Cooperativa.cl

Miércoles 18 de marzo

  • Braga vs. Ferencvaros. 12:30 horas. Estadio Municipal de Braga

Jueves 19 de marzo

  • Friburgo vs. KRC Genk. 14:45 horas. Europa Park Stadion.
  • FC Midtjylland vs. Nottingham Forest. 14:45 horas. Idraestspark.
  • Olimpique de Lyon vs. Celta de Vigo. 14:45 horas. Groupama Stadium.
  • AS Roma vs. Bologna. 17:00 horas. Estadio Olímpico de Roma.
  • FC Porto vs Stuttgart. 17:00 horas. Estadio Do Dragao.
  • Real Betis vs Panathinaikos. 17:00 horas. Estadio La Cartuja.
  • Aston Villa vs Lille. 17:00 horas. Villa Park.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada