Las llaves y programación para las semifinales de la Europa League

Este jueves quedaron definidas las semifinales de la UEFA Europa League 2025/2026, que además tiene noficializada su agenda.

Tras liquidar un amplio global ante Celta de Vigo, Friburgo se medirá con Sporting Braga, verdugo del Real Betis de Manuel Pellegrini. Por el otro lado habrá duelo inglés, con Nottingham Forest y Aston Villa.

La particularidad es que tanto la ida como la vuelta de ambas llaves compartirán día y horario, con el fin de no chocar en agenda con las semifinales de Champions League.

¿Cuándo se juegan las semifinales de Europa League?

IDA: Jueves 30 de abril

Sporting Braga vs. Friburgo , 15:00 horas. Estadio Municipal de Braga

, 15:00 horas. Estadio Municipal de Braga Nottingham Forest vs. Aston Villa, 15:00 horas. Estadio City Ground

VUELTA: Jueves 7 de mayo