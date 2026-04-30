Nottingham Forest sacó una ajustada ventaja ante Aston Villa en las semifinales de la Europa League

Después de enfrentarse e igualar 1-1 hace dos semanas por la Premier League, Nottingham Forest sacó cuentas alegres tras imponerse 1-0 ante Aston Villa en City Ground por las semifinales de ida en la Europa League.

Ambos elencos volvieron a protagonizar un choque de fuerzas parejas y los anfitriones tuvieron solo una gran ocasión en los pies de Igor Jesús (33'), la cual fue impedida por una sensacional atajada de Emiliano Martínez.

No obstante, la paridad de la primera fracción terminó por romperse tras una falta de Lucas Digne en el área de los forasteros. Chris Wood se posicionó frente al balón y venció al "Dibu" para decantar la victoria (71') y la ventaja en la llave.

Con una acotada ventaja, ambos elencos tendrán que volver a verse las caras el próximo jueves 7 de mayo en Villa Park, recinto en el que se conocerá al rival de Sporting Braga o SC Friburgo en la definición del título.