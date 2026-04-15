Pellegrini anticipó duelo decisivo ante SC Braga y llamó a controlar la ansiedad en Betis

Manuel Pellegrini anticipó el trascendental duelo que afrontará Betis este jueves ante Sporting de Braga en el Estadio La Cartuja, compromiso en el que estará en juego el paso a las semifinales de la Europa League y que se disputará ante un imponente marco de público.

En la previa del encuentro, el técnico valoró la enorme expectativa que existe en torno al compromiso en el Estadio La Cartuja.

"Nos peleamos por el paso a la semifinal de la Europa League y hay vendidas sesenta mil entradas", señaló el DT, quien además sostuvo que ningún hincha verdiblanco vive este momento "ni con pesimismo ni con desilusión" pese a la irregular racha reciente del equipo.

Pellegrini también abordó el estado emocional con el que Betis debe enfrentar este cruce decisivo. El santiaguino afirmó que "la euforia" de una "hinchada masiva" como la verdiblanca "es lógica", aunque advirtió que sus jugadores deben "controlarse" para que "el exceso de motivación no lleve a cometer errores" en un partido de tanta tensión competitiva.

Sobre el rival, el exentrenador de Real Madrid y Manchester City avisó que espera a un conjunto portugués con buen trato de balón y capacidad técnica para elaborar juego en campo rival. "Es un equipo técnicamente muy dotado", dijo Pellegrini, quien además recalcó que no se considera favorito, porque "a estas alturas de la Europa League nadie lo es".

Finalmente, el técnico confirmó una noticia esperada por la afición de Betis: El regreso de Isco Alarcón a la lista de convocados tras casi cinco meses fuera por lesión. Pellegrini aclaró que el capitán "está dentro de los 23 citados", aunque precisó que "seguramente no esté para muchos minutos, ni siquiera para un tiempo completo", ya que no quieren exigirlo antes de tiempo.