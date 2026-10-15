Tapó el nombre de la ciudad: Sturm Graz protestó en la Europa League

Sturm Graz, club de la primera división de Austria, protagonizó una particular protesta durante su visita a Bournemouth por la Europa League, al cubrir con una cinta el nombre de su ciudad en el escudo de la indumentaria utilizada por sus futbolistas.

La manifestación respondió a la decisión de Holding Graz, empresa municipal de la ciudad austríaca, de poner término a sus acuerdos de patrocinio deportivo a partir de 2027, medida que también afecta a Grazer AK y al equipo de hockey sobre hielo Graz99ers.

Según informó el medio austríaco LAOLA1, citando a Sportsbusiness, Sturm Graz perderá 500.000 euros anuales por el retiro del patrocinio, mientras Grazer AK dejará de percibir 300.000 euros y Graz99ers otros 200.000.

En un comunicado publicado en su sitio oficial, Sturm Graz cuestionó la determinación de las autoridades y defendió el aporte de la institución a la ciudad, tanto por sus participaciones internacionales como por el trabajo con sus divisiones inferiores, el fútbol femenino y sus programas sociales.

Christian Jauk, presidente de Sturm Graz, lamentó la decisión y sostuvo que el club necesita mantener un diálogo abierto con las autoridades para garantizar el desarrollo deportivo de la ciudad.

"Nos sentimos abandonados por nuestra ciudad", expresó el dirigente, quien explicó que la protesta durante el encuentro ante Bournemouth buscó transmitir el malestar de la institución por la pérdida del respaldo económico.

La medida también tuvo repercusiones en otras disciplinas. Graz99ers anunció que eliminará temporalmente la palabra "Graz" de su nombre, sus logotipos y sus comunicaciones desde el viernes hasta el domingo, como muestra de rechazo a la decisión.