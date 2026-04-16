[VIDEO] Betis vivió una pesadilla y quedó en desventaja ante SC Braga

Pese a que tuvo un comienzo arrollador, con dos goles más uno anulado, Real Betis sufrió una pesadilla ante SC Braga, que dio vuelta el marcador y quedó 4-2 en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Europa League.

Revisa los goles de Braga:

El 2-2, el 2-3 y el 2-4 en La Cartuja: