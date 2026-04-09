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[VIDEO] El increíble autogol que se anotó Porto por la Europa League
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Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro luso regaló una conquista a Nottingham Forest.
El cuadro luso regaló una conquista a Nottingham Forest.
Un momento de antología y que rápidamente dio la vuelta al mundo se vivió este jueves en la UEFA Europa League, luego de que Martin Fernandes, futbolista de FC Porto, protagonizara un increíble autogol desde la mitad de la cancha en el duelo frente a Nottingham Forest.
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